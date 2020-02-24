24 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

Ирина Инашвили, , 21:49 — REGNUM Судьба переговоров по вопросам изменения действующего избирательного законодательства в Грузии все еще не решена. Стороны продолжают обмениваться взаимными претензиями и призывами, но каждая по-прежнему настаивает на своем и идти на уступки не желает. Состоятся ли эти переговоры, к которым противостоящие партии призывают зарубежные партнеры и особенно ЕС и США, пока неизвестно.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правящая партия «Грузинская мечта» дала оппонентам срок до конца февраля, чтобы те определились и вернулись за стол переговоров, при этом сослалась на рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, которая в одном из последних своих заключений по спорному для страны вопросу отметила, что вносить изменения в избирательную систему менее чем за год до выборов не желательно и не рекомендовано, согласно международной практике.

Политическое поле Грузии оказалось поделенным на две части, на одной из которых стоит значительно поредевшая за последние год-полтора правящая партия, а на другой — доселе, казалось бы, разрозненная и разношерстная оппозиция, на удивление стойко объединившаяся вокруг вопроса избирательной системы.

То, о чем так яростно спорят политики, населению Грузии малоинтересно либо вообще не интересно, чем и объясняется малочисленность тех акций протеста, которые периодически пытаются созвать и провести лидеры оппозиции. Народу не интересно, по какой системе будет избран законодательный орган и какие партии, в каком составе туда попадут. Рядовым гражданам нужны конкретные дела, после которых они на собственных карманах и состоянии собственных семей почувствуют сдвиги в лучшую сторону. В Грузии же, несмотря на неоднократную смену власти и, казалось бы, вливание в политику новых сил, пока ни одна правящая партия шагов навстречу интересам собственного народа не сделала и на улучшении положения населения ни одно правление не сказалось.

Но политиков отношение народа интересует очень мало, их действия, заявления, помыслы, утверждения и призывы обращены в основном к «мировому сообществу» и западным партнерам-кураторам, которым пытаются доказать, с одной стороны, свою приверженность избранному в первые годы независимости курсу на западную ориентацию, а с другой стороны, правоту собственной позиции по тому или иному вопросу и свое право остаться у власти либо заполучить эту власть.

То, по какой системе будут проведены парламентские выборы 2020 года, интересует именно политиков. Правящая сила держится за действующую смешанную избирательную систему и никак не хочет уже в этом году перейти на пропорциональную систему, полностью отказавшись от мандатов мажоритариев. Оппозиция же видит в мажоритарной системе своего рода резерв правящей партии и категорически требует ее искоренения не в отдаленном будущем (а переход на чисто пропорциональную систему в Грузии, согласно действующей Конституции, должен произойти в 2024 году), а именно в этом году.

Оппоненты «Грузинской мечты» считают, что, если нынешние выборы будут проведены по пропорциональной или любой аналогичной ей системе (в том числе, по так называемой германской модели), то правящая партия окажется в будущем парламенте в меньшинстве и не получит права на формирование кабинета министров.

Оппозиция опирается на те исследования общественного мнения, которые проводятся в Грузии местными исследовательскими организациями по заказу американских «институтов» NDI и IRI. А они свидетельствуют о падении доверия населения к нынешней власти и росте авторитета оппозиции и ее лидеров. Правящая партия этим исследованиям не доверяет и противопоставляет им собственные, согласно которым она пользуется поддержкой и доверием значительной части потенциальных избирателей. За исследованиями NDI и IRI лидеры «Грузинской мечты» видят экс-президента Михаила Саакашвили и его лоббистов в США и ЕС.

Как бы то ни было, считаться с мнением и рекомендациями западных партнеров правящей партии приходится, поэтому она попыталась предложить оппозиции свой «компромиссный вариант» изменений избирательной системы: сократить количество мажоритарных мандатов с 73 до 50 и одновременно увеличить с 77 до 100 число депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам.

Возобновление переговоров ожидалось вскоре после новогодних праздников, и обе стороны делали обнадеживающие заявления, но арест одного из лидеров оппозиционной «Европейской Грузии», бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава по обвинению в растрате средств фонда развития Тбилиси на партийные нужды тогда еще «Единого национального движения» на сумму 48 млн лари сыграл роль нового катализатора протеста. Оппозиция объединилась в оценке этого события, назвала его преследованием по политическим мотивам и отказалась от возобновления переговоров по избирательным вопросам до тех пор, пока власть не прекратит подобные незаконные деяния.

«Мы не сядем за стол переговоров с правительством до тех пор, пока правящая команда не сделает определенных шагов — не освободит политзаключенных (имеется в виду прежде всего Гиги Угулава) и не согласится на изменение избирательной системы», — один за другим заявляют представители оппозиции.

«Диалог с обществом прекратили они (правящая команда)… Арестовали одного за другим несколько человек, а потом и Гиги Угулава. Они должны вернуться за стол переговоров с тем предложением, с которым выступил их лидер Бидзина Иванишвили после ночи Гаврилова. И если возьмутся за ум, пожалуйста, мы именно этого и хотим. Потом они проиграют выборы. А если не возьмутся за ум, для них это закончится очень плохо, и они все равно проиграют», — угрожающим тоном заявил журналистам, комментируя возможность переговоров с правящей партией, один из лидеров «Европейской Грузии», бывший соратник Саакашвили Гига Бокерия.

Объединившиеся вокруг бывших и нынешних соратников Саакашвили оппозиционные партии утверждают, что они предложили «Грузинской мечте» не один компромиссный вариант, но та продолжает настаивать на своем. За стол переговоров они намерены вернуться в случае, если увидят со стороны правящей партии встречные шаги, одним из которых рассматривают освобождение из заключения Гиги Угулава.

В правящей же партии пока надежд на возобновление переговоров не теряют и ожидают, что если не все, то хотя бы часть оппозиционных партий до конца февраля примет решение и вернется в режим диалога.

Лидеры «Грузинской мечты» и сегодня продолжают настаивать на своем «компромиссном» варианте 50/100 и заявляют, что это инициатива не столько «Грузинской мечты», сколько заказ грузинского общества.

«Это соотношение необходимо для того, чтобы победившая партия могла сформировать правительство, которое сумеет повести страну вперед, а не ввергнуть ее в дестабилизацию, чего так хочет оппозиция», — пояснили журналистам суть своего предложения представители правящей команды.

В то же время в «Грузинской мечте» не исключают, что рассмотрят и иные варианты, если они покажутся «разумными». Один из таких вариантов предложили представители фракции «Альянс патриотов». Он не отменяет мажоритарную систему, но еще больше сокращает количество мажоритарных мандатов, до 35, с одновременным увеличением пропорциональных мандатов до 115.

Хотя до конца февраля и остались считанные дни, в правящей партии все еще ожидают оппозицию или хотя бы ее конструктивную часть к столу переговоров и до конца возможность рассмотрения альтернативных вариантов не перечеркивают.

Как заявляет генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, диалог альтернативы не имеет, и именно к нему призывают противостоящие стороны европейские и американские партнеры.

«Мы заявили, что готовы к диалогу. Соответственно, решение о том, по какой системе будут проведены выборы, будет принято после того, как этот диалог состоится», — пояснил Каладзе.

Лидеры «Грузинской мечты» еще раз предупреждают оппозицию, что если она откажется от переговоров, то парламентские выборы 2020 года пройдут по ныне действующей смешаной избирательной системе.

Вопрос внесения изменений в действующую избирательную систему был в Грузии актуален и при правлении «Единого национального движения», лидеры которого, рассеянные сегодня по различным партиям, требуют пропорциональных выборов. В период правления собственной партии они эту систему категорически отрицали и стойко держались за смешанную пропорционально-мажоритарную систему.

Партии, которые в тот период противостояли правительству Михаила Саакашвили, однозначно заявляли, что мажоритарии являются опорой власти и послушными исполнителями ее воли. Сегодня многие политики, которые в годы правления партии Саакашвили были его оппонентами, перекочевали в состав «Грузинской мечты». И сегодня они так же точно противятся полной отмене мажоритарных выборов, как в свое время противился этому шагу Саакашвили.

А бывшая партия власти и объединившиеся вокруг нее остальные, оппозиционные ныне партии, наоборот, сегодня яростно выступают за отмену мажоритарной системы и чисто пропорциональные выборы. Видимо, все дело именно в мажоритариях? И именно они так мешают развитию и созреванию грузинской демократии?..