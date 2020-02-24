Женева, Швейцария, , 19:32 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о важности продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и РФ.

«Это имеет исключительно большое значение — для того, чтобы сохранить существующие инструменты», — сказал он Конференции по разоружению в Женеве.

Он также выразил уверенность в том, что важно определить новую повестку дня контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США, истекает 5 февраля 2021 года. Президент США Дональд Трамп считает этот договор «неудачным», однако Вашингтон пока не определился, стоит ли его продлевать.

Отметим, что в августе 2019 года по инициативе американской стороны было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США 8 декабря 1987 года и запрещающего двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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