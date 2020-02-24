Иерусалим, , 19:18 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной кампании в случае, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел израильских населённых пунктов. Об этом 24 февраля сообщается на сайте канцелярии премьер-министра.

«Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва — мы приведём в действие подготовленный план обширной (военной) кампании», — сказал Нетаньяху.

Однако, израильский премьер-министр отметил, что военная кампания является последним средством «по восстановлению безопасности народа Юга», и она будет начата только в крайнем случае.

«Это последнее средство, но если выбора не будет, мы придем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа в сторону Израиля 23 февраля были выпущены около 20 ракет. В ответ, 24 февраля, военно-воздушные силы Израиля нанесли массированный ракетный удар по целям в секторе Газа.

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