Киев, , 19:07 — REGNUM Украинские бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» вместе с кораблем спецобеспечения «Оникс» провели учебные стрельбы в Азовском море. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе министерстве обороны Украины.

По данным ведомства, погодные условия не способствовали проведению стрельб, однако экипажи выполнили задачу на «отлично» и поразили все цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал о проведении больших батальонных тактических учений по отражению атаки условного противника и последующему переходу в контрнаступление. Учения состоялись 4 февраля на полигонах, расположенных на севере страны.

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