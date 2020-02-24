Киев, , 19:03 — REGNUM На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ … составит 3,95 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета НДС), — говорится в сообщении. — Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года».

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что если бы Украина не договорилась с РФ о новом транзитном контракте, цена на газ для населения и промышленности могла бы быть в 3−4 раза выше, чем сейчас.

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