Тирана, , 19:06 — REGNUM Президент Албании Илир Мета подал в суд на министра юстиции страны Тильду Гджонадж и двух других высокопоставленных чиновников, обвинив их в нарушении конституции страны, об этом 24 февраля сообщает Associated Press.

Противостояние политических сил в Албании началось после того, как в конституционном суде оказались вакантными сразу шесть из девяти мест, за которые и развернулась борьба.

Президент страны призвал граждан провести митинг, данное решение поддержала оппозиция.

Напомним, действующий президент страны является активным противником правящей Социалистической партии. Его поддерживает Партия социалистического движения за интеграцию, находящаяся в оппозиции.

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