Ереван, , 18:36 — REGNUM Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал в суд на премьер-министра республики Николу Пашиняна с требованием извинений и опровержения клеветнических заявлений. Об этом 24 февраля сообщается на сайте Судебного департамента Армении.

«Судебный иск требует от суда обязать Пашиняна принести извинения за оскорбительные высказывания, а также опровергнуть ранее сделанные им заявления клеветнического характера», — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно делал заявления, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в помощью фальсификаций. Сам Товмасян, в свою очередь, считает, что нынешние армянские власти занимаются его политическим преследованием.

Отметим, ранее правящий блок Армении «Мой шаг» предложил провести всенародный референдум по законопроекту, который предполагает досрочное сложение полномочий главы и членов Конституционного суда.

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