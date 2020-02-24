Триполи, , 18:25 — REGNUM В Женеве завершился второй раунд переговоров по Ливии с участием сторон конфликта, об этом 24 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Обе стороны согласились представить проект соглашения своим руководителям для провидения дальнейших консультаций в следующем месяце», — говорится в заявлении Миссии ООН по поддержки Ливии, которое приводят журналисты агентства.

Прошедшие переговоры проходили в формате «5+5», по пять представителей от Ливийской национальной армии и от Правительства национального единства.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, после вторжения в страну вооруженных сил НАТО государство фактически раскололось на несколько противоборствующих анклавов.

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