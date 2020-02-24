Лондон, , 18:13 — REGNUM Сторона обвинения по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не сообщило в ходе слушаний 24 февраля ничего нового, сказал журналистам главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссо.

«Сегодня Королевская прокуратура, выступающая от лица прокуратуры США, не сказала в суде ничего нового», — отметил Храфнссо.

По его словам, сторона защиты «слышала только то, что повторялось на протяжении последних десяти лет».

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж был арестован правоохранительными органами Великобритании в апреле 2019 года, до этого он провел семь лет в посольстве Эквадора.

Причиной преследования журналиста является факт публикации им секретных документов, наносящих удар по престижу ряда государств, в частности Соединенных Штатов.

Сегодня, 24 февраля, в Великобритании начались слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.

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