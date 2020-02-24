Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Петербургские сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» 24 февраля провели акцию у консульства Эстонии в Петербурге. В ходе акции другороссы в привычной им резкой форме ответили на территориальные претензии официального Таллина в адрес России, сообщили агентству REGNUM в пресс-службе петербургских «лимоновцев».

Акция другороссов в Петербурге Пресс-служба партии «Другая Россия» в Санкт-Петербурге

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал действующим Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года и заявил о претензиях Эстонии на некоторые российские территории, в том числе на Печорский район Псковской области.

Участники акции в Петербурге, приуроченной к дню независимости Эстонии, развернули транспарант, отвергающий претензии Таллина на российскую землю, зажгли файеры, разбросали листовки и скандировали соответствующие лозунги.

«Одна из участниц акции была задержана, однако в дальнейшем отпущена из отделения полиции», — отметили в пресс-службе «Другой России» в Петербурге.

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