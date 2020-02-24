Варшава, , 17:54 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему осуществляет политику, направленную на оккупацию украинских территорий. Об этом 24 февраля он сообщил в интервью изданию Sieci.

«Россия агрессор на Украине. Она не остановила эту агрессию, она по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска», — отметил польский лидер.

Кроме этого, он обвинил Москву в том, что она «поддерживает так называемых сепаратистов». Однако, агрессивная политика России и «демонстрация силы» направлена не только в отношении Украины, а распространяется и на другие страны.

«Нельзя сказать, что это страна, заслуживающая доверия и мирно преследующая свои интересы», — заключил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о принадлежности Крыма был поднят после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Население полуострова отказалось признавать незаконную украинскую власть, после чего 16 мая был проведён референдум о воссоединении Крыма с Россией, по результатам которого около 97% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.

Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Отметим, что причиной гражданской войны в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, также стала агрессия Киева, который решил силой подавить протесты на Востоке Украины.

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