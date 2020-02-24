Киев, , 17:34 — REGNUM Закон Украины о государственном языке требует широкого обсуждения с привлечением к дискуссии экспертов и ученых, так как он вызывает острую полемику в украинском обществе. Об этом 24 февраля сообщил руководитель комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат Александр Ткаченко («Слуга народа»).

«Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, учёных, экспертов. Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнётся», — подчеркнул парламентарий.

Ткаченко отметил, что вопрос о государственном языке является достаточно непростым для украинского общества и необходимо осуществить поиск компромиссных путей, которые объединили бы украинцев, а не вносили раскол между ними. Для этого нужно вносить комплексные поправки в закон, а не выборочные.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в стране.

Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

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