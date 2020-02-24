Париж, , 17:25 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, об этом 24 февраля сообщает Associated Press.

По данным журналистов, судебный процесс продлится до 11 марта. Политик подозревается в том, что якобы использовал государственные средства для фиктивного трудоустройства своей супруги.

Обвинения в адрес Фийона были выдвинуты в 2017 году за несколько месяцев до президентских выборов. На тот момент политик был лидером президентской гонки, однако организованная в СМИ травля привела к падению его популярности, в результате чего главой государства стал Эммануэль Макрон.

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