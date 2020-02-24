* запрещённая в России организация

Москва, , 17:18 — REGNUM Москва считает неприемлемыми высказывания официальных лиц Соединенных Штатов о возможности диалога с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что это организация включена в списки террористических, которые составляет Совет Безопасности ООН.

Однако уже не первый раз официальные лица США, включая спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, допускают высказывания, из которых следует, что они рассматривают их не такой и террористической, отметил Лавров.

«Такие намеки, достаточно прозрачные, мы слышим не первый раз и считаем их абсолютно неприемлемыми», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахунзада Сираджуддин Хаккани заявил о том, что террористы в скором времени подпишут мирное соглашение с США.

Условием террористов является полный вывод всех иностранных войск с территории Афганистана, в свою очередь они гарантируют соблюдение всех международных конвенций, не противоречащих исламу.

Напомним, США вторглись в Афганистан в 2001 году, с тех пор в стране продолжается внутренний конфликт между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американскими военными.