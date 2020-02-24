Москва, , 16:58 — REGNUM Россия и Турция готовят очередную серию переговоров, посвященных вопросам деэскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб. Об этом 24 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договорённость о том, как можно добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что осуществляются постоянные контакты лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Идлибе, которая обсуждалась как в ходе консультаций в Анкаре и в Москве, так и во время телефонных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ничего необычного в том, что по террористам в сирийской провинции Идлиб наносятся удары, нет, так как со стороны Турции не был выполнен целый ряд принятых ранее договоренностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе