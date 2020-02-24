24 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

В Пекине с пониманием относятся к ограничениям на въезд граждан КНР в Россию. Стороны находятся в постоянном контакте, и никаких иных соображений, кроме защиты сограждан и предотвращения распространения инфекции, китайская сторона не видит. По окончании эпидемии все вернется на круги своя, ибо российско-китайская дружба проверена временем и стоит на прочном фундаменте взаимной симпатии народов и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства государств и их лидеров.

Владимир Павленко, , 16:46 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство КНР в России продолжает информировать о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции и мерах противодействия ей, которые принимаются в стране. Новая встреча с российскими журналистами посла Чжан Ханьхуэя прошла 24 февраля. Дипломат начал ее с обнадеживающих сведений о динамике, в которой наметился если не перелом, то явный поворот в позитивную сторону. Был обнародован ряд цифр, и учитывая интерес российской общественности к этому вопросу, а также страсти, бушующие на Украине и в ряде стран Европы, эти данные необходимо привести в первую очередь. Чтобы оставаться в рамках объективности, опираясь на сведения из первых рук, то есть из китайских источников, избегая при этом спекуляций и распространения небылиц, которым, как неоднократно подчеркивалось в ходе пресс-конференции, отличаются западные СМИ.

Итак, заболели вирусной пневмонией по состоянию на сегодня 109 тыс. 828 человек, из них у 9 тыс. 915 человек зафиксирована тяжелая форма; еще 3 тыс. 434 человека находятся под подозрением. При этом существенно, на 2,5 — 3 тыс. случаев, сокращается ежедневное количество вновь выявленных вирусных заражений. 24 тыс. 539 человек полностью излечились и считаются выздоровевшими, и каждый день отмечается более 2 тыс. тех, кого выписывают из лечебных учреждений с долгожданным заключением «здоров». Умерли 2 тыс. 595 человек, но уровень смертности существенно снижается по всей стране и в настоящий момент не превышает 0,55% от числа заболевших. За исключением очага инфекции в провинции Хубэй, где удельный вес погибших от заболевания превышает 2%. Забегая вперед, отметим, что поднимался и вопрос о 150 случаях якобы повторного заражения. Подробной информации здесь нет, ибо тема сложная. Во-первых, вирус еще малоизучен и до конца непонятны нюансы его взаимодействия с иммунитетом. Не исключено, что случаи, представленные в СМИ как «повторные» — результат ошибок или просто других заболеваний, преимущественно сезонных ОРВИ и гриппа, которые имеют схожие симптомы. Посол Чжан Ханьхуэй обратил внимание на то, что 150 по сравнению с почти 25 тыс. излечившимися — это ничтожно малая величина. Во-вторых, добавим это уже от себя, случаи повторного заболевания и другими инфекциями, от которых должен был, вроде, выработаться пожизненный иммунитет, но почему-то не выработался, не так, чтобы часты, но и не такое уж исключение, в чем автор этих строк в молодости имел возможность убедиться лично.

Очень эффективно зарекомендовала себя профилактика. Общий уровень ее эффективности колеблется от почти 85% до более, чем 90%. И везде, в том числе в целом по стране, кроме все той же провинции Хубэй, уже восемнадцать дней подряд количество вновь заболевших устойчиво снижается. В целом ряде регионов новых случаев не отмечается уже неделю, в некоторых — более десяти дней. Поэтому, по мнению Чжан Ханьхуэя, можно говорить о новой ситуации, новом этапе, на котором положение дел остается серьезным, но находится под контролем. Впервые с начала эпидемии официальное должностное лицо, которые является посол, осторожно заговорило о возможных временных параметрах преодоления этой, обрушившейся на Китай, проблемы. Прозвучали сроки к концу февраля по большей части страны и до конца марта, если говорить об Ухани и Хубэе.

В Китае с пониманием относятся к ограничениям своим гражданам на въезд в нашу страну, которые приняты российским руководством. Обе стороны находятся в постоянном контакте, и никаких иных соображений, кроме эпидемиологической защиты сограждан и предотвращения распространения эпидемии, китайская сторона здесь не видит. Это чистой воды форс-мажор, который конечно же наносит ущерб чрезвычайно возросшему уровню контактов между странами и гражданами, но это не критично. По окончании эпидемии все вернется на круги своя, ибо российско-китайская дружба, по словам дипломата, проверена временем и стоит на прочном фундаменте взаимной симпатии народов и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства государств и их лидеров. При этом Чжан Ханьхуэй лишь призвал российские СМИ не перегибать в сторону алармизма и не драматизировать обстановку. Коронавирус, как выясняется, намного менее контагиозен, чем обычный грипп, от которого только в этом году и только в США уже умерли 14 тыс. человек. Три недели назад эта тема тоже поднималась, но называлась цифра в 10 тыс. умерших американцев; 4 тыс. за три недели — это для здравоохранения США очень большая цифра, но внимание американских СМИ, тем не менее, почему-то сосредотачивается не на собственных, а на чужих проблемах. Чжан Ханьхуэй уточнил, что такой подход нельзя назвать ни конструктивным, ни искренним. И отыскал для него очень удачную, на мой взгляд, метафору, назвав западные информационные диверсии «политическим вирусом».

Отдельно было сказано о 44 российских студентах, которые, отказавшись от эвакуации, остались в Ухане. Их снабжают всем необходимым, как и всех иностранцев, а наших соотечественников в первую очередь. «Вы только скажите, кому из российских граждан в Китае и чем нужно помочь, я лично этим вопросом буду заниматься, и все сделаю», — рефреном повторяет Чжан Ханьхуэй, призывая журналистов-участников пресс-конференции к теснейшему взаимодействию.

Китай и сам принимает меры против распространения вируса в нашей стране, особенно связанные с окончанием студенческих каникул для тех представителей молодежи КНР, что обучаются в Российской Федерации. Тем, кто учится за счет государства, жестко предписано воздержаться от возвращения в Россию до 2 марта; сложнее обстоит дело с коммерческими студентами, которые учатся за свой счет. Посол охарактеризовал их как «непослушных», многие из которых уже приехали с каникул. И вот им очень настоятельно рекомендовано сидеть уже здесь, в России, на карантине по домам и общежитиям, не покидая их и выдержав в таком затворничестве обязательный двухнедельный срок.

Впечатляют и меры, принимаемые в ходе борьбы с инфекцией в самом Китае. Раз за разом под председательством Си Цзиньпина собирается семерка членов Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК. На высшем уровне однозначно расставлены приоритеты; на первом месте жизнь и здоровье китайского народа, затем — ответственность перед мировым сообществом: не допустить, чтобы эпидемия серьезно разрослась за пределами Китая, где центральные власти по сути проводят политику всеобщей противоэпидемиологической мобилизации. Мало какой стране, за исключением Китая, а также России, считает посол, по плечу такие грандиозные по масштабам мероприятия. В Хубэе со всей страны собраны десятки тысяч врачей и сотрудников младшего медперсонала; работают в тяжелейших условиях, но не жалуются, хотя и спать порой приходится по сути на рабочих местах. Помимо двух новых инфекционных больниц, построенных и введенных в действие в сроки, которые иначе, как фантастическими (одна-две недели) не назовешь, под прием больных перепрофилированы все существующие лечебные заведения, а также общежития и даже стадионы.

В крупнейших мегаполисах, прежде всего в эпицентре инфекции, в Ухане, введен режим домашнего нахождения. Блокированы не только въезды и выезды в город в сочетании с отменой транспортных маршрутов, но и отдельные крупные жилые районы, движение между которыми либо запрещено, либо сильно ограничено. Как быть со снабжением людей в этих условиях? Очень просто: все необходимое, прежде всего продукты, доставляются прямо на дом. Представим себе масштабы и поймем, что это сказать об этом просто. А сделать — очень сложно, особенно с точки зрения логистики. Напомним, что население одного только Уханя — около 12 млн человек!

Нет катастрофы и в экономике. Более 81%, а в некоторых регионах свыше 90% государственных предприятий уже приступили к работе, компенсируя вынужденный, продлившийся за рамки новогодних каникул, «эпидемиологический» простой. Сложнее всего дело пока обстоит в таких специфических сферах с преобладанием частного капитала, как туризм и общественное питание. Но долгосрочный характер эти проблемы, считает посол, не приобретут, ибо вопрос общей стабилизации — дело ближайшего будущего.

Возвращаясь к двусторонним отношениям Китая и России, Чжан Ханьхуэй уверен, что сложившаяся ситуация способствует дальнейшему сближению и укреплению теснейшего сотрудничества в самых сложных профессиональных сферах. Нет сомнения, на его взгляд, что одной из таковых отныне становится область общественного здравоохранения. И хотя посол дипломатично опровергает любые слухи об «искусственности» поразившего Китай штамма, озабоченность возможными недружественными действиями третьих стран за этими словами если не читается, то угадывается. Особая благодарность звучит в адрес президента России Владимира Путина, который, как выясняется, более пяти раз высказывал Китаю слова поддержки и сочувствия. Подчеркнута важность миссии российских медиков в Поднебесную по линии МИД России; вспомнили и о том, что из 19-ти специалистов, приехавших в КНР в составе делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), двое представителей России, что, по мнению Чжан Ханьхуэй, очень показательно.

Теплые слова прозвучали в адрес глав палат Федерального Собрания Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина за солидарность с Китаем и телеграммы поддержки от российских парламентариев, направленные в адрес руководства Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и его председателя Ли Чжаньшу.

Очень большое внимание дипломат уделил дружественным акциям поддержки Китая из России в Интернете. Было подчеркнуто, что ролики, которые в массовом порядке записываются российской молодежью и размещаются в Сети, встречают в КНР самый горячий отклик и чувства искренней благодарности. В этом Чжан Ханьхуэй увидел проявление преемственности поколений, которые дружба связывает еще со времен Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и героической борьбы народа Китая против японской милитаристской агрессии. Важный штрих: Ухань в КНР имеет статус города-героя, ибо его история связана с развернутым на берегах реки Янцзы мощным антияпонским сопротивлением.

Лейтмотивом всей пресс-конференции несомненно является подчеркнутый послом дружественного Китая контраст между российским и западным отношением к поразившей его страну эпидемии. «Мы живем под общим небом» и «Друг познается в беде» — этими общими для наших стран пословицами вполне можно подвести черту под этим важным и интересным мероприятием, итогом которого автору видится еще один шаг по сближению наших стран и народов в нынешнем бурлящем и непредсказуемом мире.