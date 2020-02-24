Куала-Лумпур, , 17:04 — REGNUM Король Малайзии Абдулла II попросил премьер-министра страны Махатхира Мохамада временно сохранить за собой пост, об этом 24 февраля сообщает Al Jazeera.

Ранее глава правительства подал прошение об отставке не объяснив причину своего решения — заявление состояло всего из нескольких слов.

Вероятно, желание не продолжать свою работу на указанном посту вызвано фактом необходимости формирования коалиционного правительства с политическими оппонентами Мохамада — депутатами Объединённой малайской национальной организации (ОМНО) и Национального фронта.

Напомним, Мохатхир Мохамад, 94-летний политик с 40-летним стажем работы в правительстве. Пост премьер-министра он впервые занял в 1981 году.

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