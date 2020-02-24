Москва, , 16:43 — REGNUM Сотрудничество России и Таджикистана по урегулированию процессов трудовой миграции развивается положительно, заявил 24 февраля глава МИД этой республики Сироджиддин Мухриддин.

«Отмечу, что сотрудничество в этом направлении (по урегулированию процессов трудовой миграции) развивается в целом положительно», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он также попросил российскую сторону обратить внимание на вопросы, которые препятствует полноценной реализации потенциала сотрудничества в миграционной сфере двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Таджикистаном о строительстве в республике пяти русскоязычных школ. Предполагается, что школы будут построены в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Россия будет строить школы за счет федерального бюджета.

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