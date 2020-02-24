Киев, , 16:43 — REGNUM Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1%

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, как показал опрос, конкуренцию Зеленскому могут составить 3 политика — 15,3% граждан намерены голосовать за лидера «Оппозиционной платформы — за Жизнь» Юрия Бойко, 13,5% — за экс-президента Петра Порошенко, еще 10,2% — за экс-премьера-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

У других возможных кандидатов на пост президента Украины рейтинг поддержки составляет менее 5%.

ИА REGNUM напоминает, что в первом туре президентских выборов на Украине Зеленский победил с результатом 30,24%. Порошенко тогда набрал 15,95% электоральной поддержки, Юлия Тимошенко — 13,4% и Юрий Бойко — 11,7%, еще группа политиков получила результат в пределах 5−6%.