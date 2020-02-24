Тбилиси, , 16:39 — REGNUM Генерала и бывшего командира элитного подразделения «Аваза» армии Грузии Тристана Цителашвили призывали назвать историю про стрелявших по протестующим на Майдане грузинских снайперов выдумкой Кремля. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала ZIK.

По его словам, с журналистами по теме Майдана он часто общался, начиная с 2014 года. Позже на него вышел некий Звиад Кушиташвили, который от лица тогдашнего главы Украины Петра Порошенко призвал сделать заявление.

По словам Цителашвили, его пригласили посетить Киев, где он должен был назвать выдуманной историю с грузинскими снайперами на майдане.

«И мне (представители Петра Порошенко) обещали хорошую, красивую жизнь», — отметил он.

Цителашвили добавил, что если новые власти на Украине захотят расследовать это дело, он готов к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование массового расстрела людей на Майдане в Киеве в феврале 2014 года до сих пор не провели официальные власти Украины. Более того, основная часть вещественных доказательств была уничтожена. Например, деревья, в которые попала часть пуль.

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