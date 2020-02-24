Киев, , 16:44 — REGNUM В стратегии национальной безопасности и обороны Украины будет закреплена норма о вступлении страны в НАТО. Об этом 23 февраля сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.

«В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины — полноправное членство Украины в НАТО», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

Апаршин также уточнил, что данная военная стратегия Украины будет принята в течение ближайших двух-трех месяцев.

Кроме этого, он проинформировал о том, что со стороны Украины предпринимаются практические шаги по вступлению в Североатлантический альянс, среди которых увеличение военного бюджета и утверждение государственного оборонного заказа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Украины Ирина Верещук заявила, что в мае в Киеве будет проходить Парламентская ассамблея НАТО, где будут обсуждаться вопросы по вхождению страны в военный блок.

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