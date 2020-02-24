Рига, , 16:18 — REGNUM Согласно отчёту международного Совета авиаперевозчиков Рига в 2019 году заняла третье место в списке самых быстроразвивающихся аэропортов евросоюзных столиц, пишет портал tvnet.lv.

С показателем рост пассажиропотока в 10,5%, более 7,8 млн человек, за год главный латвийский аэропорт опередил берлинский «Тигель» и «Лютон» в Лондоне. Быстрее чем рижский развивались только аэропорт Вены и «Мальпенза» в Милане. Рига обгоняет среднеевросоюзный рост в 3,3% втрое.

Председатель правления международного аэропорта Рига Илона Лице связывает основные планы развития с открытием нового терминала, который позволит обслуживать до 12 млн пассажиров в год и соединением со скоростной магистралью RailBaltic. Рига продолжит работать над привлечением транзитных пассажиров и авиакомпаний совершающих дальние перевозки.

В январе число пассажиров в аэропорту Рига выросло на 12,2%. В зимний сезон из Риги можно улететь в 70 городов, в летний 100. В аэропорту работают 20 авиакомпаний