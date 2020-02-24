Прага, , 16:40 — REGNUM В Чехии городской совет Праги одобрил инициативу по переименованию площади «Под каштанами», расположенной около здания посольства России в стране, в честь российского оппозиционного деятеля Бориса Немцова. Об этом 24 февраля сообщает Lidove noviny.

«Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России», — цитирует издание заявление совета.

В городском совете данное решение назвали политическим жестом, выражающим солидарность с российской оппозицией и всем правозащитным движением России.

Отмечается, что торжественные мероприятия по переименованию площади в районе Прага 6 состоятся 27 февраля.

Напомним, ранее аналогичные инициативы по переименованию площадей и скверов в честь Немцова перед диппредставительства России были поддержаны в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Праги Зденек Гржиб предложил 24 февраля провести в городском совете голосование по вопросу о переименовании площади «Под каштанами» в честь Бориса Немцова.

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