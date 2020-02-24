Москва, , 16:14 — REGNUM В сети появилось видео захода американского эсминца Ross в Черное море. Кадры опубликованы на YouTube-канале Bosphorus Observer.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминец Ross относится к эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke и обладает системой ПВО-ПРО Aegis.

В 2020 году это первый заход американского военного корабля в Черное море. Согласно Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в его акватории не более 21 суток.

В ВМС США заявили, что заход эсминца в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений Соединенных Штатов с черноморскими партнерами.

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