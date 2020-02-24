Москва, , 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ничего необычного в том, что по террористам в сирийской провинции Идлиб наносятся удары. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 24 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Лавров напомнил, что согласно существующим договоренностям между Россией и Турцией в провинции Идлиб Анкара долдна была обеспечить отмежевание «вооруженной оппозиции» от исламистов, осуществить отвод тяжелой техники от линии фронта, чтобы она не могли наносить удары по сирийской армии, гражданским объектам, а также российской авиабазе Хмеймим, и к тому же обеспечить нормальную работу двух автомобильных дорог — М-4 и М-5.

Ничего из этого Турция не сделала. Более того, идлибская зона деэскалации превратилась в зону эскалации, откуда террористы постоянно наносили свои удары по сирийской армии, гражданским объектам и российской авиабазе Хмеймим.

«Договоренности, которые были достигнуты ещё в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны», — констатировал Лавров.

Он также отметил, что российско-турецкие договоренности по Сирии не содержали таких положений, которые бы предусматривали отказ от ответных ударов по террористам.

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.

В связи с этим он отметил, что никакой неожиданности в том, что сирийская армия и российские ВКС наносят удары по террористам в Идлибе.

«Поэтому ничего неожиданного тут ни для кого не было, я уверен, что турецкие военные, которые работают на земле, все прекрасно видят и понимают», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция потребовала от Дамаска прекратить контртеррористичческую операцию в Идлибе, а когда этого не произошло, турецкие войска стали наносить удары по сирийской армии.

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