Анкара, , 15:58 — REGNUM 25 февраля 2020 г. в Азербайджан с официальным визитом прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на данные Управления по связям при администрации турецкого лидера.

В сообщении говорится, что Эрдоган, который примет участие в заседании Совета стратегического партнерства высокого уровня Турция — Азербайджан, подпишет ряд документов.

Кроме того, участники заседания обсудят региональные и международные вопросы, а также все аспекты двустороннего сотрудничества.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире сообщил, что встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может пройти 5 марта.

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