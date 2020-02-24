Рига, , 15:40 — REGNUM Глава финансовой полиции Латвии (FID) Илзе Знотиня ожидает, что политики обеспечат надлежащее финансирование правоохранительным органам для успешной борьбы по предотвращению финансовых преступления, пишет портал LSM.

Решение FATF (межправительственной организации, занимающейся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в прошлую пятницу не включать Латвию в серый список стран, имеющих проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег является оценкой сделанного, но эту работу, по словам Знотини, необходимо продолжить.

Глава FID сказала что нужно шире смотреть на проблему финансовых преступлений, и что она не связана только с банковским сектором. По мнению Илзе Знотини банковский сектор Латвии непропорционально велик по отношению к ВВП страны.

ИА REGNUM уже сообщало, что в прошлом году FID арестовала на счетах клиентов латвийских банков 345,98 млн евро. По сравнению с 2018 сумма арестованных средств выросла втрое.