Киев, , 15:26 — REGNUM В Донбассе с 1 марта работу контрольно-пропускных пунктов на линии фронта переведут на весенний график работы — с 8:00 до 19:30 московскому времени. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

До настоящего времени КПП на линии фронта в Донбассе работали в зимнем режиме — с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года, после того, как украинские войска потерпели военное поражение и фронт стабилизировался, Киев ввел на подконтрольной ему части Донбасса пропускной режим с территориями, подконтрольными Донецкой и Луганской Народным Республикам. Таким образом выехать с территории ДНР и ЛНР можно только через эти КПП или же через территорию России.

Стоит отметить, что украинские власти целенаправленно проводят политику блокады Донбасса, надесяь тем самым сломить его жителей и принудить их к капитуляции.