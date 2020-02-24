Рига, , 14:56 — REGNUM После роспуска Рижской Думы обязанности временного главы Риги будет исполнять государственный секретарь Министерства среды и окружающего развития Эдвин Балшевич, пишет портал nra.lv.

Его заместителем станет директор юридического департамента Министерства Финансов Артис Лапиньш, а третьим членом временной администрации назначен заместитель юридического департамента Министерства юстиции Алексей Ремесов. Временная администрация латвийской столицы не планирует создавать комитеты для управления городом, поэтому все функции они распределят между собой.

Как писало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Риге пройдут 25 апреля и обойдутся в 1,5 млн евро.