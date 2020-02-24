Рига, , 14:56 — REGNUM Лидер партии «Согласие» («Saskaņa») Янис Урбанович сообщил о том, что партия приняла решение оспорить закон о роспуске Рижской Думы в конституционном Суде Латвии, пишет портал nra.lv.

ИА REGNUM рассказывало, что в основание решения о роспуске столичного муниципалитета легло два основания: неспособность, по мнению Министерства регионального развития, городской администрацией наладить законный вывоз мусора из Риги и отсутствие депутатского кворума на трёх заседаниях подряд.

Многие юристы указывали на противоречивость первого основания. Тем не менее, по настоянию министра среды и регионального развития Юриса Пуце, оно осталось в конечной формулировке закона. Лидер Согласия считает, что допущенную ошибку необходимо исправить. Таким образом, партия изначально хочет поставить под сомнение легитимность будущих выборов.

Как писало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Риге пройдут 25 апреля и обойдётся в 1,5 млн евро.