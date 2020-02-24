Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Несмотря на целый ряд осуществленных в течение 2019 года законодательных изменений, состояние реализации равноправия в Грузии остается критическим. Об этом заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая 24 февраля представила 5-ый специальный отчет о состоянии равноправия в Грузии.

По ее информации, в прошлом году в действующее законодательство внесены изменения, которые запретили такие формы дискриминации, как притеснение и сексуальное притеснение, усилился мандат народного защитника, а срок обращения в суд в связи с фактами дискриминации был увеличен до 1 года.

«К сожалению, несмотря на создание законодательных гарантий, состояние реализации права на равноправие в Грузии по-прежнему критическое, чему содействует отсутствие единого взгляда со стороны государства. У конкретных государственных ведомств нет политики относительно принципов равноправия и входящих в их компетенцию вопросов, из-за чего вместо системной борьбы против практики дискриминации приходится вести работу по искоренению нарушений индивидуальных прав», — констатировала Ломджария.

По ее информации, в 2019 году народный защитник рассмотрела 155 случаев вероатной дискриминации, из которых по собственной инициативе начала производство по 13 фактам. Факты вероятной дискриминации из-за иных взглядов составили 14% всех нарушений, а дискриминации по политическим взглядам — 7%. В прошлом году заявления о нарушении равноправия по религиозному признаку составляли 14% всех поступивших жалоб о дискриминации, и примерно столько же заявлений касалось дискриминации из-за сексуальной ориентации.

Среди позитивных моментов она отметила сокращение числа заявлений о дискриминации лиц с ограниченными способностями. По информации омбудсмена, эти заявления составили лишь 3% всех поступивших жалоб, тогда как годом раньше они достигали 6%.