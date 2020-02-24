Киев, , 14:22 — REGNUM У НАТО есть понимание, как принять в ряды Альянса Украину, заявила на конференции в Киеве депутат Рады от «Слуги народа», глава подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук.

Депутат заявила, что недавно лично была в Брюсселе и лично общалась с представителями НАТО (хотя и не уточнила, о визите на какое мероприятие идет речь), информирует УНИАН.

Верещук напомнила, что в мае текущего года в Киеве будет проходить Парламентская ассамблея НАТО и это будет «беспрецедентное действо».

«Мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят. Главное, что мы видим практическое измерение, как это сделать через законодательное поле… Украина имеет политическую волю и имеет запас энергии, которые приведут ее к успеху», — заявила соратница Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в середине февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев полным ходом следует в НАТО.

«У нас есть совершенно четкое направление — вступление в НАТО. Эту позицию представляет правительство Украины… Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопросы тактического плана, каким образом мы построим план», — заявил Загороднюк.

15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Украина планирует присоединиться к Программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Plan) НАТО в октябре нынешнего года. Решение этого вопроса Киев рассматривает как значительный шаг на пути ко вступлению в Альянс.