Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM Новым акимом Зайсанского района Восточно-Казахстанской области стал Серик Зайнулдин, который занимал данную должность до 2013 года. Об этом 24 февраля на своей странице в социальной сети Instagram написал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Серик Зайнулдин сменил на данной должности Серика Актаева.

Читайте также: Нарушителей карантина по коронавирусу в Казахстане ждет штраф

Напомним, 20 февраля после информационного вброса в социальных сетях о том, что в местную больницу Зайсана привезут зараженных коронавирусом граждан КНР, местные жители вышли на митинг. Во время митинга жители требовали закрыть границы с Китаем. Акиму Восточно-Кавказской области Даниалу Ахметову в связи с этим пришлось перенести визит в Курчумский район и выехать в Зайсан. Во время встречи с Даниалом Ахметовым жители Зайсала выразили недовольство акимом Сериком Актаевым.