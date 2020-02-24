Киев, , 13:45 — REGNUM Новая украинская власть во главе с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским заинтересована в затягивании расследования дел Майдана, заявил 24 февраля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Оппозиционный парламентарий напомнил, что события, происходившие в центре Киева в конце 2013-го и начале 2014 года, привели исключительно к отрицательным результатам — в частности, падению экономики и уничтожению социальной сферы.

«До сих пор мы не знаем, кто виновен в гибели более 100 человек, и не только тех, кто сегодня именуется героями Небесной сотни, но и представителей правоохранительной системы, 17 из которых были убиты, а 970 получили ранения. Эти преступления до сих пор не расследованы», — подчеркнул Медведчук.

«К сожалению, кроме итогов, которые дают отрицательную оценку всему тому, что произошло в конце 13-го — начале 14-го года, других итогов сегодня нет. Сегодня остались не расставлены точки над «i» в расследовании того, что произошло на Майдане. Не расследованы, потому что это не попадало под интересы власти господина Порошенко, а сегодня, выходит так, не интересно и новой власти, господину Зеленскому. Поэтому исторический вывод один: любые потрясения в Украине, они вели только к ухудшению жизни», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни на Украине состоялся целый ряд мероприятий, посвященных 6-ой годовщине государственного переворота на Украине (в трактовке украинских властей — «революции достоинства».

Президент Зеленский в очередной раз заявил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях рано или поздно будут наказаны.

Также были обнародованы данные соцопроса, согласно которым как минимум 40% украинцев считают смену власти в 2014 г. нелегитимной

Сам Медведчук ранее неднократно заявлял, что последствием кровавых событий на Майдане в 2013—2014 годах стала потеря суверенитета Украины, а как результат — не жизнь, а существование страны.