Москва, , 13:48 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики уверены, что в ближайшее время эпидемия коронавирусной инфекции Covid-2019 закончится. Об этом заявил сегодня, 24 февраля, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат рассказал, что в большинстве провинций Китая уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Определенные проблемы сохраняются в эпицентре вспышки коронавируса — провинции Хубэй, но в остальных городах и провинциях вскоре восстановится обычный порядок вещей.

«Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии, в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок», — сказал посол Ханьхуэй на пресс-конференции.

Также посол заявил, что китайские ученые уже создали вакцину, которая активирует иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок и испытаний.

Ханьхуэй подчеркнул, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением этой новой коронавирусной инфекции.