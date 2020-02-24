Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM В Казахстане сменился уполномоченный по правам предпринимателей. Об этом со ссылкой на указ главы государства Касым-Жомарт Токаева, сообщает 24 февраля Казахское телеграфное агентство.

Уполномоченным по защите прав предпринимателей согласно указу президента Казахстана стал Рустам Журсунов. Рустам Журсунов сменил на данном посту Болата Палымбетова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Казахстана сделал ряд дипломатических назначений. Так, был назначен посол Казахстана на Украину, а также назначен посол в Ираке и Палестине.