Тбилиси, , 13:06 — REGNUM МИД Грузии обращается к своим гражданам, которые проживают или находятся в Корейской республике, и предупреждает их об опасности коронавируса. Соответствующее заявление распространяют министерство иностранных дел и посольство Грузии в Корее.

«В последнее время, в частности, в течение последних двух дней, в стране вашего местонахождения ощутимо выросло число людей, инфицированных коронавирусом (COVID-19). Соответственно, правительство Корейской Республики 23 февраля присвоило создавшемуся положению высший уровень опасности. Городе Дегу (Daegu) и провинция Геонгбук (Gyeongbuk Province) объявлены зоной специального наблюжения, что предусматривает ограничение передвижения в этом направлении, воздержание от поездок и соблюдения предусмотренных для этого региона норм безопасности», — говорится в сообщении.

Исходя из решения корейских властей, посольство Грузии и МИД призывают своих граждан, которые находятся в Корейской республике с учебной, туристической, деловой, медицинской или иной целью, учесть и соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от нахождения в общественных местах, соблюдать правила безопасности и гигиены.

МИД и посольство также публикуют адреса и сайты тех учреждений, где граждане Грузии могут получать официальную информацию о ситуации с коронавирусом в стране их нахождения.