Кишинёв, , 12:53 — REGNUM В Молдавии активизировались уличные протесты румыноунионистов. Как передает ИА REGNUM, очередная такая акция прошла 23 февраля: сторонники аншлюса Молдавии Румынией протестовали против российский армии и президента Игоря Додона.

Акция была организована блоком Unirea, и завершилась у стен посольства России в Кишинева, где манифестанты с румынскими и американскими флагами в руках кричали «Российская армия — вон!» и «Стоп Додон!». Организаторы акции пообещали продолжить протесты.

Это вторая такая акция за последние две недели, однако вывести на улицы более нескольких десятков человек румыноунионистам пока не удается.

Основные политические силы правого фланга — в первую очередь партия «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду к протестам не присоединилась.

Санду, однако, не исключала, что до намеченных на конец года президентских выборов в Молдавии возможны по-настоящему массовые протесты против Додона и его политики.