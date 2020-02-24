Нью-Дели, , 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с официальным визитом, об этом 24 февраля сообщает Indian Express.

Визит в Индию стал первым для Трампа в качестве главы государства, его сопровождала супруга Мелания, дочь Иванка и зять Джаред Кушнер, а также высокопоставленные члены администрации.

Прежде, чем глава Белого дома посетит Тадж-Махал, он вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступит на митинге, который будет организован в родном городе главы индийского правительства Ахмедабаде.

Ожидается, что мероприятие могут посетить свыше 100 тыс. человек — именно столько вмещает один из крупнейших стадионов Индии, на котором будет организован митинг.

Напомним, премьер-министр Индии посещал Соединенные Штаты в 2019 году, тогда он вместе с Трампом выступил на митинге перед тысячами американцев индийского происхождения.

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