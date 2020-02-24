Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мохаммедом Аллави, об этом 24 февраля сообщает Kurdistan24.

Дипломат призвал главу иракского правительства наладить сотрудничество с курдами и суннитами. Решение данной задачи необходимо для нормализации ситуации в стране.

Напомним, в Ираке проживает около 60% арабов-шиитов, 20% арабов-суннитов и 20% курдов. В соответствии с конституцией страны установлена система этноконфессионального представительства во власти.

Доминирующую позицию занимают шииты, так как их численность в государстве самая крупная. Пост премьер-министра отдается шиитам, президентский пост занимает курд, а спикером парламента является суннит.