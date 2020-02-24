Иерусалим, , 12:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля подтвердило второй случай заражения коронавирусом у своего гражданина, соответствующее заявление было распространено 24 февраля пресс-службой ведомства.

Как отмечается в заявлении, заболевший был среди граждан Израиля на круизном лайнере Diamond Princess, располагающемся на карантине в Японии.

Ранее в пятницу 21 февраля официальный Тель-Авив подтвердил первый случай заболевания собственных граждан опасной инфекцией.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксировано в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор от болезни скончались 2 тыс. 444 человек, свыше 76 тыс. человек заразились.