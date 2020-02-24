Ашхабад, , 12:11 — REGNUM Бывшие президенты Туркмении при желании будут пожизненно являться членами Национального совета — верхней палаты двухпалатного парламента, который создается в стране. Об этом 24 февраля со ссылкой на соответствующие положения в проекте изменений в Конституцию сообщает издание «Фергана».

Согласно проекту изменений в Конституцию каждый из бывших лидеров Туркмении будет оставаться членом Национального совета (Халк Маслахаты), если не откажется от данного права.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова министром промышленности и строительного производства.