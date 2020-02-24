Багдад, , 12:10 — REGNUM В результате нападений в ряде городов Ирака погибли по меньшей мере четыре человек, об этом 24 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Помимо убитых шестеро человек получили ранения различной степени тяжести, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Нападения происходили в столице государства, городе Багдад, а также в ряде южных провинций страны, что может свидетельствовать о том, что преступления связаны с проходящими в стране акциями протеста.

Напомним, демонстрации продолжаются в Ираке с начала октября 2019 года. Граждане страны недовольны тяжелыми социальными условиями и требуют от правительства срочных реформ.

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