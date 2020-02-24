Аддис-Абеба, , 12:01 — REGNUM В результате взрывы на митинге в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда пострадали порядка 30 человек, об этом 24 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

«В результате взрывы бомбы на митинге доктора Абия пострадали 29 человек», — приводит слова источника местное издание.

28 пострадавших уже получили всю необходимую помощь и были отпущены домой. Один человек остается в больнице.

Правоохранительные органы страны арестовали шестерых подозреваемых в преступлении, в настоящее время выясняются их возможные мотивы.

Напомним, в настоящее время Эфиопия готовится к парламентским выборам в стране. Голосование состоится 29 августа 2020 года.

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