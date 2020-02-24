Куала-Лумпур, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку. Об этом сказано в распространенном сегодня, 24 февраля, заявлении администрации главы правительства Малайзии.

Свое прошение об отставку Мохамад направил королю Малайзии. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, что ранее стало известно о том, что возглавляемая 94-летним Мохамадаом Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды».

Стоит отметить, что коалиция «Альянс надежды» была создана в 2017 году и объединила четыре оппозиционные партии. В рамках коалиции было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года, Махатзир станет премьер-министром только на два года. а затем передаст этот пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Дело в том, что 71-летний Анвар Ибрагим на тот момент находился в тюрьме, где он отбывал пятилетний срок по обвинению в мужеложестве. По законам мусульманской Малайзии это считается тяжким преступлением.

После того, как «Альянс надежды» выиграл парламентские выборы, король Малайзии помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.

Но недавно Махатхир заявил, что намерен передать власть только после саммита АТЭС в ноябре 2020 года.