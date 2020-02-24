Иерусалим, , 11:58 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего погибли два человека, об этом 24 февраля сообщает телеканал Al-Hadath.

По данным журналистов телеканала, удар был нанесен по базе в Адлии, где разрабатывалось ракетное оружие, используемое в противостоянии с Израилем.

Израильская сторона подтвердила факт удара по базе группировки, расположенной в окрестностях столицы Сирии, города Дамаск.

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