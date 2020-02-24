Анкара, , 11:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за прошедшую неделю арестовали 2 тыс. 161 нелегального мигранта, об этом 24 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Большая часть задержанных была поймана в провинциях, граничащих с Грецией и Болгарией. Именно здесь беженцы пытаются проникнуть на территорию Европейского союза.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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