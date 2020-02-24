24 февраля 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 11:12 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Vatican News (Ватикан). По сообщению Зала печати Святого престола, в ходе беседы «стороны выразили удовлетворение развитием существующих двусторонних отношений, в частности, сотрудничеством в культурной сфере, а также высоко оценили деятельность Католической церкви в стране». На встрече в государственном секретариате Святого престола были рассмотрены вопросы «регионального и международного характера, с особым вниманием к важной роли межкультурного и межрелигиозного диалога в интересах мирного сосуществования между различными религиозными и этническими группами». После беседы с понтификом президент встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию молодых священников и монашествующих восточных православных Церквей. В обращении к гостям понтифик тепло поблагодарил их за встречу и передал особые приветствия «уважаемым и дорогим братьям, главам восточных православных Церквей». Визит — это всегда радостный обмен дарами, отметил папа. Подобно Пресвятой Богородице и Елисавете, Церкви несут в себе различные дары Духа, чтобы делиться ими для взаимной радости и добра: «Посещая друг друга, мы, христиане разных Церквей, встречаемся в любви Господней и имеем благодать обмениваться этими дарами. Мы можем принимать в качестве дара то, что Святой Дух посеял в другом. В этом смысле ваш визит — это не только возможность углубить ваши познания о Католической церкви, но и шанс для нас, католиков, принять дар Святого Духа, Который есть в вас». Франциск выразил надежду, что каждый из паломников обретет положительный опыт общения с Католической церковью и городом Римом, чувствуя себя братьями. В конце аудиенции понтифик заверил молодых православных священников и монашествующих в своей молитвенной памяти и вознес вместе с ними молитву «Отче наш».

Среди молодых священников и монахов восточных православных Церквей, которые прибыли в Рим по приглашению Папского совета по содействию христианскому единству, информирует AsiaNews (Рим, Италия), были представители Коптской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Антиохийской православной церкви, Эфиопской православной церкви и Маланкарской православной церкви.

Выставка «Святые неразделенной Церкви», организованная Содружеством в поддержку современной христианской культуры «Артос» (Москва), открылась в Музее изобразительных искусств Кузбасса в Кемерове, сообщает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). В экспозицию вошло более ста произведений современного христианского искусства — иконы, мозаики, керамические и резные образы, миниатюры. Участники проекта — иконописцы из России, Беларуси, Украины, Франции, Англии, Финляндии, Германии, Бельгии, Испании, Израиля и других стран. Директор Кемеровского музея Лариса Мызина, открывая выставку, отметила важность этого проекта для современного искусства. Участников и гостей выставки приветствовал митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. «Главная цель выставки — познакомить верующих со своими братьями во Христе — западными святыми, которые умирали за Спасителя, несли монашеские подвиги, просвещали светом Его учения европейские языческие народы, строили современную Европу. Церковь Христова — Вселенская, в нее входят угодники Божии разных стран и разных времен. Общение со святым происходит через икону, в преломлении молитвенной встречи иконописца, молящегося и святого, который изображен на иконе. Икона — это итог их первой встречи», — сказал митрополит Аристарх. На торжественном открытии выставки присутствовали как представители Русской православной церкви, так и Католической церкви. С приветственным словом выступили член Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации епископ Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий, кардинал Герхард Людвиг Мюллер, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт. «Я думаю, что все эти тысячи лет святые неразделенной Церкви молились о том, чтобы народ христианский вернулся к единству, примирился между собой», — сказал в своем выступлении епископ Иосиф Верт.

В сирийской провинции Идлиб прямое столкновение между турецкой и сирийской армиями становится все более вероятным, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Идлиб является последним оплотом вооруженных группировок, которых поддерживает Анкара. Сегодня она не может позволить себе выбросить их за борт. И, похоже, что в «войне» между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и сирийским президентом Башаром Асадом посредничество России, союзника Асада и имеющей хорошие отношения с Эрдоганом, мало что дает. Дамаск хочет вернуть контроль над всей сирийской территорией, а Идлиб, провинция на границе Сирии с Турцией, является важным перекрестком автомагистралей и коммуникаций между основными регионами страны. Эрдоган, который годами демонстрировал намерение избавиться от Асада и фактически аннексировать северную часть Сирии, разыгрывает партию гуманитарной помощи для скопившихся в Идлибе три миллиона беженцев. Что касается Анкары, то есьт то, что обычно упускается из виду. Около 15 тысяч боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют в Идлибе при поддержке различных экстремистских группировок, в которые входят чеченцы, китайские уйгуры и останки Сирийской свободной армии. Все они связаны с Турцией, которая оказывала им помощь деньгами и оружием, а также покупая нефть и археологические раритеты, захваченные боевиками в Сирии. За девять лет эта «сеть» пустила огромные корни. И то, что раньше было опосредованной поддержкой, сегодня стало «необходимостью» для турецких властей. Анкара должна защищать террористов, осажденных в Идлибе, чтобы не подвергаться нападениям на своей территории. Эрдоган решил эту проблему частично, отправив некоторых из боевиков в Ливию, чтобы помочь правительству Фаиза Сарраджа. Однако Эрдоган не может отказаться от альянса с исламистами. Он помнит, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устраивало кровавые теракты в Турции. И если Эрдоган решит оставить террористов Идлиба на произвол судьбы, могут последовать другие теракты в Турции.

Сиро-католический архиепископ Дени Антуан Шахда рассказал La Croix (Париж, Франция) о жизни христиан в Алеппо. По его словам, ситуация улучшается после восьми лет войны, в течение которой христиане страдали от преследований со стороны террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только что открылось авиасообщение между Алеппо и Дамаском, люди ждут ввода в эксплуатацию автомобильного шоссе в столицу, что позволит возобновить экономическую активность. Сегодня в Алеппо осталось около 40 тысяч христиан — католиков, православных и протестантов вместе взятых. Большинство уехали из-за войны в Ливан, Канаду, Бельгию, Австралию, Германию. По словам архиепископа, им удалось восстановить кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, который был сильно поврежден в результате ракетного обстрела в июле 2014 года. «Как христиане, мы сейчас просим полного равенства в правах, мы хотим быть гражданами первого класса, без дискриминации, например, по вопросу доступа к работе, — говорит монсеньор. — Мы обсудили эту проблему с президентом Сирии Башаром Асадом и чувствуем, что были услышаны».

ЮНЕСКО восстановит католический собор Аль-Тахира в Мосуле, передает Vatican News (Ватикан). Храм был серьезно поврежден в 2017 году, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило город своей столицей. «Аль-Тахира, — говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО, — это не только церковь, но и символ разнообразия и истории Мосула». Заявленный проект, помимо реставрации археологического памятника, предусматривает создание рабочих мест, возможность получить техническое образование и профессиональную подготовку, а также повысить квалификацию плотников, каменщиков, кузнецов, резчиков по камню и других ремесленников. Кроме того, в рамках проекта будет проведен семинар для молодых специалистов. Комиссия ООН по вопросам образования, науки и культуры установила партнерские связи с Мосульским университетом, что позволит студентам факультетов археологии, архитектуры и инженерии принять участие в реставрационных работах. Проект будет финансироваться Объединенными Арабскими Эмиратами.

Предстоятель Ассирийской церкви Востока патриарх Мар Гиваргис III принял решение подать в отставку, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Это решение он принял ввиду ухудшившегося состояния здоровья. Патриарх предложил ассирийским епископам, рассеянным по всему миру, собраться для избрания его преемника в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, с 22 по 27 апреля.

Как считает католическая благотворительная организация «Помощь Церкви в нужде» (ACN), усиление напряженности в отношениях между США и Ираном создает угрозу для ближневосточного христианства. Об этом пишет Crux (Денвер, США) со ссылкой на руководителя ближневосточных проектов ACN отца Анджея Халембу. По словам отца Анджея, самая насущная потребность людей в регионе сегодня — это безопасность, надежда на то, что нормальная жизнь может быть восстановлена в ближайшем будущем. «В Ираке все повторяют, что напряженность между Багдадом, курдской пешмергой, шиитами, Ираном и американцами является главной причиной, по которой христиане покидают страну, не видя, что они могут жить в мире в Ираке», — подчеркнул священник. То же самое относится и к Сирии, на которую сильно повлиял «полный крах финансовой системы» в Ливане.

Глава миссии польских католиков в Англии и Уэльсе отец Штефан Вилезек выразил разочарование в связи с тем, что представители Церкви вновь исключены из диалога британского и польского правительства в связи с Brexit, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). «Раз здесь существует большая община с четко определенными ценностями, организаторы диалога должны были принять это во внимание, — сказал отец Штефан, опекающий 120 священников, которые управляют 220 приходами и пастырскими центрами польских католиков в Англии и Уэльсе. — Но им, очевидно, и в голову не приходило, что мы должны быть там, как это было в прошлом году, когда не пригласили представителей Церкви». Польско-британский форум 2020 года соберет 300 парламентариев, ученых, активистов, представителей СМИ и деловых кругов в лондонском Королевском институте международных отношений Чатем-Хаус 3−4 марта. Польская католическая миссия «ничего не слышала» о мероприятии и не была приглашена принять в нем участие. На предыдущий форум в 2019 году католические представители также не приглашались. Отец Штефан заявил изданию, что в конце февраля планирует обсудить вопрос об отказе приглашать католиков с Конференцией католического епископата Польши.

Украинские греко-католики очень обеспокоены растущей антииммигрантской риторикой в США, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом заявил архиепископ Филадельфийский Борис Гудзяк, представляющий Украинскую греко-католическую церковь. По словам Гудзяка, политическая ситуация в США, особенно в части иммигрантов, была одной из тем, которую епископы обсуждали с государственным секретариатом Святого престола. Архиепископ указывает на то, что действительность, законодательство и риторика американской политики «весьма далеки» от интересов Христа, Евангелия и того, чему учит Церковь. «Мы не ожидаем, что политики будут святыми, но есть существенные проблемы со всем политическом спектром, будь то проблемы, связанные c защитой жизни или агрессией по отношению к иммигрантам», — отметил Гудзяк. Он пояснил, что статус иммигрантов лично касается восточных греко-католических епископов. Ведь около 60% его паствы — это люди, бежавшие от конфликта на Украине. Тем временем правительство США усилило проверки и стало чаще отказывать в визах, что затруднило приезд украинских священников для обслуживания растущего украинского иммигрантского населения. А это греко-католикам грозит тем, что в прошлом недовольные своими священниками верующие покидали УГКЦ и присоединялись к православным.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) удивляется: почему мы снова прославляем коммунизм? 30 лет назад в СССР была отменена 6 статья Конституции, которая обеспечивала монополию Коммунистической партии. Сегодня целое поколение молодых американцев не только не усвоило важнейших уроков истории, но, напротив, выучились тому, что коммунизм и социализм на самом деле не так уж и плохи. На праймеризе демократов в 2016 году миллионы проголосовали за Берни Сандерса, всю жизнь считавшегося социалистом. В 2020 году Берни является лидером Демократической партии. Это не должно нас удивлять, учитывая опрос 2019 года, который показал, что среди зарегистрированных демократов 57% положительно относятся к социализму. Около 70% миллениалов говорят, что они, скорее всего, проголосуют за социалиста. Еще более тревожно то, что растет прославление коммунизма. 36% миллениалов говорят, что они одобряют коммунизм, 22% считают, что «общество стало бы лучшим, если бы частная собственность была отменена». Шокирует незнание людьми преступлений коммунизма. Увы, столь же печальным является то, что и некоторые католики не застрахованы от растущего очарования коммунизмом. Это крайне плохо, особенно учитывая то, как Католическая церковь последовательно противостояла коммунизму и социализму. И вот мы в Соединенных Штатах в 2020 году видим, как молодые люди прославляют коммунизм, голосуя за социалистов, а католические издания публикуют статьи, сочувствующие этой идеологии. Это очень волнующая тенденция, которая заставляет задуматься: действительно ли мы победили коммунизм и социализм, когда выиграли холодную войну? Мы победили их в командном пункте, но не в школе. Сегодня в США, давнем лидере свободного мира, миллионы американцев принимают социализм и даже коммунизм. Очень грустно.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».