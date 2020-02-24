Вашингтон, , 09:33 — REGNUM В ВМС США объяснили, зачем американский эсминец Ross зашел в акваторию Чёрного моря. Заявление военно-морского ведомства США опубликовано на официальном сайте.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнёрами», — рассказал командир эсминца.

По его словам, проведение операций в Чёрном море имеет важное значение для укрепления безопасности морской среды и обеспечения свободы судоходства. Кроме того, операции в Чёрном море «укрепят взаимодействие с союзниками и партнёрами по НАТО».

Как сообщало 24 декабря ИА REGNUM, в Киеве занервничали из-за «бряцания оружием» в Чёрном море.

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