Алма-Ата, Казахстан, 24 февраля 2020, 08:20 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения в Алма-Ате автомобилей Volkswagen Passat с автомобилем Mazda, сообщает 24 февраля Tengrinews.
Столкновение транспортных средств произошло рано утром 24 февраля на перекрестке улиц Хмельницкого и Орджоникидзе.
По предварительной информации водитель автомобиля Mazda, совершавший левый поворот на улицу Орджоникидзе, не пропустил автомобиль Volkswagen Passat, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen Passat. Также пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля Mazda. Пострадавших доставили в ближайшее лечебное учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в результате столкновения микроавтобуса с автоцистерной пострадали восемь человек.