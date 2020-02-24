Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM Пять человек пострадали в результате столкновения в Алма-Ате автомобилей Volkswagen Passat с автомобилем Mazda, сообщает 24 февраля Tengrinews.

Столкновение транспортных средств произошло рано утром 24 февраля на перекрестке улиц Хмельницкого и Орджоникидзе.

По предварительной информации водитель автомобиля Mazda, совершавший левый поворот на улицу Орджоникидзе, не пропустил автомобиль Volkswagen Passat, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Volkswagen Passat. Также пострадал водитель и трое пассажиров автомобиля Mazda. Пострадавших доставили в ближайшее лечебное учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в результате столкновения микроавтобуса с автоцистерной пострадали восемь человек.